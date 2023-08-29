Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На Украине готовятся к масштабной мобилизации
В некоторых регионах страны местным властям поручили запросить списки сотрудников на всех предприятиях

реклама

  В сети распространяются фотографии с документами, в которых говорится о необходимости местных властей Черниговской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей разослать по предприятиям запросы на списки всех сотрудников, которых можно будет отправить на линию боевого соприкосновения.

реклама

  Ранее депутаты Верховной Рады уже заявляли, что осенью на территории Украины ожидается глобальная мобилизация и, судя по чисткам в рядах украинских военных комиссаров, администрация Зеленского эти месяцы готовила почву для данного мероприятия.

  Мобилизация на Украине идёт на протяжении всей Специальной Военной Операции. Киев постоянно пополняет ряды Вооруженных Сил Украины из числа резервистов. Как правило, большинство бойцов отправляется в зону боевых действий из восточных регионов страны, это собственно видно и по списку регионов, в которых местным властям поручено подготовиться к мобилизационным мероприятиям.

  Ранее в западных средствах массовой информации предполагали, что для успеха на поле боя ВСУ потребуется мобилизовать порядка трёх миллионов человек. Это по мнению западных экспертов единственный оставшийся вариант для Киева вернуть контроль над потерянными регионами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #мобилизация
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
6
Показать комментарии (6)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
35
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
8
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
13
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
7
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в Германии неудовлетворительный рост экономики
1
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
91
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
39
Перекупщики и "моддеры" Авито
7
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
18
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9

Сейчас обсуждают

александр плешков
12:09
Призвали
На Украине готовятся к масштабной мобилизации
PanzerK
12:09
Общенародная это ничья... Что это за субъект отношений в общества такой - Общенарод )))
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
александр плешков
12:08
Дождаться до 200$ и можно брать
Бюджетная RX 7600 доступна в США всего за $229
Breslavets
12:08
Единственное, это пока не полностью российский. Во-первых, не известно все ли подсистемы заменены. Во-вторых, и это указано в статье, эта версия самолета НЕ использует российские двигатели.... Поэт...
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
shurikw
12:08
Спасибо, не надо! Наелись смертями в Шереметьево. На суперджетах могут летать только самоубийцы.
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
Наталья Ковалева
12:05
В гости на авианосце не приезжают.
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
александр плешков
12:05
Цена более менее адекватная, но оптику на звук не завезли... Да и антенны от MSI мне не нравятся...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
devchidable
12:01
Через год и не вспомнят о данной ЧВК, если только в документалках и обзорах.
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
gudwin_oz
12:00
То, что приобретается за заработную плату - это личная собственность. То, что в земных недрах общенародная собственность всех жителей государства. Но методом напоминающим цирковой фокус ЧАСТЬ ресурсов...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Екатерина Ладанина
12:00
Как же он любит нюхать свой пердёж. ЖАЛЬ, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОЙМУТ РЫНОК КОНСОЛЕЙ, действительно СЛОЖНО, для тех кто в теме. >Как человек "в теме", пишу длинный пост о новом "шедевре >Людям, далеким о...
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем