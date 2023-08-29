В некоторых регионах страны местным властям поручили запросить списки сотрудников на всех предприятиях

В сети распространяются фотографии с документами, в которых говорится о необходимости местных властей Черниговской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей разослать по предприятиям запросы на списки всех сотрудников, которых можно будет отправить на линию боевого соприкосновения.

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Ранее депутаты Верховной Рады уже заявляли, что осенью на территории Украины ожидается глобальная мобилизация и, судя по чисткам в рядах украинских военных комиссаров, администрация Зеленского эти месяцы готовила почву для данного мероприятия.

Мобилизация на Украине идёт на протяжении всей Специальной Военной Операции. Киев постоянно пополняет ряды Вооруженных Сил Украины из числа резервистов. Как правило, большинство бойцов отправляется в зону боевых действий из восточных регионов страны, это собственно видно и по списку регионов, в которых местным властям поручено подготовиться к мобилизационным мероприятиям.

Ранее в западных средствах массовой информации предполагали, что для успеха на поле боя ВСУ потребуется мобилизовать порядка трёх миллионов человек. Это по мнению западных экспертов единственный оставшийся вариант для Киева вернуть контроль над потерянными регионами.