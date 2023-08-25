Алексей Дюмин выразил соболезнования всем родным и близким, погибших при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования всем родным и близким, погибших при крушении бизнес-джета Embraer EMB-135BJ Legacy 600 Евгения Пригожина.

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Политик поддержал слова президента России Владимира Путина, что Частная Военная Компания "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина внесла огромный вклад в проведение Специальной Военной Операции на Украине и в борьбу за независимость Африканских республик.

"Евгения Пригожина я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет. Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО. Можно простить ошибки и даже трусость, предательство - никогда. Предателями они не были", - заявил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, гибель каждого из находившихся в этом злосчастном самолёте - большая потеря для всей России.

Накануне стало известно, что Евгений Викторович перед незадолго до гибели успел объездить сразу несколько африканских республик, где сумели договориться о расширении взаимодействия властей с Частной Военной Компанией "Вагнер" и увеличении инвестиций в данные регионы.