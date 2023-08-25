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Как сообщает начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных Сил Российской Федерации, в районе населенного пункта Пятихатки украинские формирования применили фосфорное оружие.

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По словам военного хирурга, при осмотре бойца были выявлены признаки применения Вооружёнными Силами Украины фосфорного оружия по позициям российской армии.

"Слава богу наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и были приняты меры, эвакуация, санитарная обработка", - заявил начальник хирургического отделения.

Также военный медик заявил, что применение оружия стран НАТО происходит сразу же в день объявления о его поставках. То есть по словам специалиста, в случае если в Соединённых Штатах заявляют о поставках тех же самых кассетных боеприпасов, то это означает, что они уже были доставлены украинской армии и вот-вот будут применены на поле боя.

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Сами фосфорные боеприпасы запрещены Женевской Конвенции 2006. При взрыве вещество возгорается и его едкий, токсичный дым разносится на площади до 200 квадратных метров. От одного только пара у человека могут обгореть лёгкие, а при попадании на кожу, вещество оставляет сильнейшие ожоги. Смерть от подобных боеприпасов медленная и мучительная.