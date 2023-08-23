Экипаж боевой машины покинул технику после уничтожения сопровождавших её танков

Российский боец с позывным "Изюм" рассказал, как ему удалось в одном из боёв реквизировать боевую машину пехоты Вооруженных Сил Украины и отогнать её в тыл.

реклама

По словам "Изюма", находясь в окопах российские воины заметили приближающуюся колонну бронетехники ВСУ, в которой были три танка и одна БМП. О движении украинской техники сразу же доложили артиллерийским расчетам, также у самих бойцов в подразделении имелись ручные гранатомёты. В начале боя два танка были уничтожены. Наблюдая как догорает тяжелая бронетехника, экипаж БМП принял решение покинуть свою машину и бежать, что собственно и сделал, в результате чего, боевая машина пехоты осталась невредима. Однако, украинские формирования продолжали наступать на данном направлении. В этот момент, опасаясь что следующая волна наступающих войск попытается использовать оставленную технику, "Изюм" попросил товарища прикрыть его огнём из пулемёта, а сам рванул к боевой машине пехоты ВСУ.





Запрыгнув в кабину, российский боец сел на место механика-водителя и отогнал украинскую БМП с дороги и оставил её за посадкой, занимаемой подразделениями Министерства Обороны России. Далее, как сообщает боец, техника была передана на обслуживание, а затем поступила на службу в Вооруженные Силы.