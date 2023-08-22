Музыканты вновь вербуют бойцов для африканской кампании

Представители Частной Военной Компании "Вагнер" подтвердили, что руководство организации дало зелёный свет на вербовку новых добровольцев в ряды "Музыкантов". Ожидается, что у "Оркестра" в скором времени прибавится работы.

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Ранее Группа Вагнера приостанавливала набор на работу. Были некоторые нюансы с передислокацией в Республику Беларусь, оборудованием новых лагерей подготовки и решением некоторых других сложностей. Теперь компания вновь принимает всех авантюристов к себе на работу. О наборе в ЧВК "Вагнер" заявил в своём видеообращении и сам Евгений Пригожин.

Любопытным является и тот факт, что вербовка в бойцов в "Оркестр" началась на фоне обострения ситуации между республикой Нигер и Экономическим сообществом стран Западной Африки. Как сообщается, войска ЭКОВАС уже готовятся к проведению военной интервенции в Нигер. В свою очередь в Нигере провели мобилизационные мероприятия и более пятидесяти тысяч человек вступили в ряды народного ополчения.

При этом новый премьер республики накануне заявил, что власти не планируют сотрудничать с Россией и ЧВК "Вагнер". При этом западные спецслужбы сообщали ранее, что власти Нигера уже пригласили к себе в страну бойцов и инструкторов Группы Вагнера. Всё станет очевидным, в случае начала военного вторжения в республику со стороны ЭКОВАС. Однако, слишком подозрительное стечение обстоятельств: Евгений Пригожин в Африке и лично сообщает о наборе бойцов в ЧВК "Вагнер", мобилизация в Нигере и подготовка войск ЭКОВАС.