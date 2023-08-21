"Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся"

После долгого молчания основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин наконец вышел на связь. Предприниматель записал видеообращение, находясь в одной из африканских республик.

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Как сообщает Евгений Викторович, ЧВК "Вагнер" продолжает выполнять свои задачи во благо России, помогая при этом африканскому народу стать более свободным.

"Работаем. Температура +50°. Всё, как мы любим. Группа Вагнера проводит разведывательно-поисковую деятельность. Делает Россию ещё более великой на всех континентах, а Африку ещё более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим “ИГИЛ”, “Аль-Каиду”(Запрещённые на территории Российской Федерации террористические организации) и других бандосов. Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся", - заявил руководитель Группы Вагнера Евгений Пригожин.

Видимо компания продолжает работать на Африканском континенте в штатном режиме. Более того, судя по всему, ЧВК "Вагнер" возобновляет набор добровольцев в ряды "Оркестра", так как под данным видео в различных телеграм-каналах указаны контактные данные для потенциальных кандидатов.

На данный момент неизвестно, где именно находился самый известный на сегодняшний день "Дирижёр оркестра", но если о приёме на работу заговорил лично Евгений Викторович, то в ближайшее время можно ожидать какой-нибудь крупной кампании с участием "Музыкантов".