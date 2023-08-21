По словам главы госкорпорации, двигатель аппарата проработал лишение 43 секунды, из-за чего Луна-25 отклонилась от заданного курса

Накануне стало известно о крушении экспедиционной станции «Луна-25». По имевшимся данным, аппарат столкнулся с поверхностью Луны из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных и перехода на нерасчетную орбиту.

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Сегодня учёные дали более подробную информацию, по какой причине миссия «Луна-25» прекратила своё существование. По словам главы «Роскосмоса», двигатель аппарата проработал 127 секунд вместо должных 84. Из-за лишних 43 секунд произошло отклонение «Луны-25» от заданного курса и аппарат не успел подготовиться к посадке на спутнике Земли.

"Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - сообщили в госкорпорации.

По заявлениям Юрия Борисова, российская лунная программа выдержала паузу в пятьдесят лет и теперь приходится заново осваивать технологии. Россия, по мнению руководства «Роскосмоса», должна участвовать в "лунной гонке". Несмотря на крушение аппарата «Луна-25», учёные и инженеры Российской Федерации получили бесценный опыт перелёта к спутнику Земли и выхода на его орбиту.