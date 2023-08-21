Вооруженные силы России продолжают двигаться в сторону города

Поступает информация с линии соприкосновения, что Вооруженные Силы Украины оставили селение Синьковка Харьковской области. Посёлок находится в окрестностях Купянска. Подразделения ВС РФ продолжают своё движение к городу.

реклама

Учитывая поступающие данные касательно подрыва мостов через близлежащие реки вокруг Купянска, есть вероятность, что украинские формирования решили организовать линию обороны вдоль западного берега реки Оскол и постепенно оставляют позиции и населённые пункты с восточной стороны. Если это так, то сам Купянск также может быть поделен на две части.

С потерей таких территорий Киеву будет сложно заявлять о скором переломе на поле боя своим спонсорам и партнёрам. Американским избирателям в Соединённых Штатах Америки и других странах блока НАТО постоянно объясняют, что вот-вот Украина сумеет вернуть все территории, входящие в состав государства с 1991 по 2013 год.

За два с половиной месяца украинского контрнаступления, администрация Зеленского не сумела достичь никаких существенных успехов на поле боя. Более того, под угрозой оказался один из городов, оставленных ранее российскими войсками.