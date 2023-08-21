По словам политика, Швеция не планирует передавать Украине свои боевые самолёты Gripen

Немногим ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию для того, чтобы обсудить детали передачи Украине оружия, авиации, военной техники и другой помощи. По словам лидера Незалежной, в ходе двусторонней встречи удалось достигнуть серьёзного прорыва по теме истребителей для ВСУ.

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"В небе у нас нет преимущества. У нас нет современных самолетов. И реально, шведский Gripen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы также будем этим гордиться очень сильно", - заявил Владимир Зеленский.

Также украинский президент сообщил, что ведётся диалог о передаче шведских истребителей Gripen(Грифон) и лётчики Вооруженных Сил Украины уже начали подготовку для полётов на этих машинах.

Однако, как сообщает премьер-министров Швеции Ульф Кристерссон, государство не планирует поставлять Украине свои истребители, чем сразу же поставил под сомнение заявления президента Украины Владимира Зеленского. Судя по всему, шутка про шведскую гордость не пришлась по душе властям Швеции.

Кто из них говорит правду, а кто лукавит, остаётся только гадать, но учитывая всю ситуацию в целом, есть ощущение, что ближайшее время Киев вряд-ли может рассчитывать на поставки шведских Грифонов. Совсем недавно специалисты ВСУ только начали обучение на истребителях F-16 и нет никакой конкретики даже в передаче данных боевых машин. Администрация Зеленского уже долго требует эти самолёты от НАТО, но на Западе не торопятся отправлять их Киеву, и вряд-ли быстро решится вопрос и с шведскими истребителями.