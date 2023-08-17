Окупаемость самых бюджетных Asic-устройств на данный алгоритм выросла до 5 месяцев

Вычислительные мощности Kaspa продолжают расти с большей скоростью. Накануне общий хешрейт сети вырос почти до десяти PH в секунду, не дотянув буквально всего одну десятую.

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Окупаемость Asic-устройств под алгоритм kHeavyHash также растёт с каждым днём.

Если верить различным майнинг-калькуляторам, окупаемость аппарата IceRiver KS0 достигла пяти месяцев. За последние две недели сложность сети выросла в восемь раз, при этом большинство покупателей до сих пор не окупили купленного оборудования.

Несмотря на бурный рост хешрейта и снижение получаемой майнерами награды, курс криптовалюты скорректировался до 0.04 доллара. Одним из факторов коррекции могли стать новости о закрытии криптовалютной биржи TXBit, на которой торговалась данная монета. После решения о прекращении деятельности криптовалютной торговой площадки на рынке наблюдается снижение цен практически всех токенов, торговавшихся на TXBit.

Тем не менее, большинство криптоэнтузиастов сходится во мнении, что проект Kaspa может показать серьезный рост в следующем бычьем цикле. Однако, когда речь идёт о сложности сети в майнинге, невозможно предугадать: до каких отметок, даже в ближайшие месяцы, сможет добраться общий хешрейт сети и насколько будет оправдана покупка Asic-устройств под данный алгоритм.