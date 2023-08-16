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АО «Кронштадт» впервые продемонстрировало свой новый БПЛА в воздухе
Сообщается, что ударный беспилотник Сириус уже в 2023 году начнёт поступать в Вооруженные Силы РФ

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  Российская компания «Кронштадт» впервые продемонстрировала полёт разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус". Новинка получила более внушительные технические характеристики по сравнению со своим предшественником БПЛА "Орион".

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  Дрон получил два двигателя и будет развивать скорость до 180 км/ч, что в полтора раза быстрее предшественника. Также увеличилась взлётная масса, теперь "птичка" поднимает до 300 кг полезного груза против 200 кг у прошлой модели. Радиус применения вырос в четыре раза и составляет 1000 км. Сократилась лишь продолжительность полёта, старшая модель могла оставаться в воздухе до 24 часов, а новинка уже 20 часов. 

  Беспилотник "Сириус" сможет атаковать цели многофункциональными управляемые и неуправляемыми ракетами, а также бомбами. Как сообщают разработчики, морская версия дрона "Сириус" сможет выполнять задачи поисково-спасательного средства и разведчика. Заявляется, что серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов и их поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации начнутся уже в 2023 году.

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