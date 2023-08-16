По мнению политика, неприемлемо говорить в настоящее время о мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. НАТО должно поставлять больше оружия, а не говорить о переговорах

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети X (бывшей Twitter) раскритиковал заявления высокопоставленного чиновника блока НАТО Стиана Йенсена.

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Ранее начальник штаба Североатлантического Альянса Стиан Йенсен заявил, что Украине придётся уступить часть спорных территорий Российской Федерации, если она хочет завершить данный конфликт и стать членом военно-политического блока НАТО. По мнению Михаила Подоляка, данный сценарий кажется неприемлемым для украинской стороны.

"Обмениваете территорию на зонтик НАТО? Это просто смешно. Это означает сознательный выбор в пользу поражения демократии, поощрение российской политики, сохранение российского режима, разрушение международного права и передачу конфликта другим поколениям", - заявил советник президента Украины.

Также советник Зеленского возмутился, почему вместо того, чтобы поставлять Украине больше оружия и военной техники, руководство Североатлантического Альянса предлагает искать мирные пути решения данного конфликта.

На самом деле удивительная картина: западные чиновники начинают больше задумываться о благополучии украинского народа, чем это делают официальные лица самой Украины.