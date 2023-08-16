Данную акцию "Бойцы невидимого фронта" провели в поддержку народа республики Нигер

Пока украинские войска проводят своё контрнаступление и весь мир следит за происходящим на поле боя, российские хакеры из группировки KillNet ведут свою теневую борьбу с западным империализмом.

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За минувшие дни ребятам из KillNet удалось положить ресурсы французских железных дорог и Парижского метрополитена, сервисы были полностью парализованы. Данную акцию хакеры провели в поддержку народа Нигера.

"Attention grenouilles ! La Gare du Nord est attaquée par l'équipe de Killnet en signe de protestation et de soutien à nos amis du Niger. Merci de rester calme, ce n'est que le début!

Осторожно, лягушки! Северный вокзал подвергается нападению со стороны команды Killnet в знак протеста и поддержки наших друзей в Нигере. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, это только начало!", - заявляют представители группировки в социальных сетях и мессенджерах.

С момента начала Специальной Военной Операции хакеры из KillNet неоднократно атаковали различные европейские сайты государственных учреждений, к примеру сайты Министерства Внутренних Дел, Министерства Финансов, различных госкорпораций. Без внимания не остаётся и банковский сектор, в результаты кибер-атак группировки, несколько европейских банков не могли обрабатывать запросы своих клиентов. Под ударом зачастую оказывались даже украинские блогеры-ЦИПСОшники, KillNet время от времени публикует методички "лидеров мнений" Незалежной.