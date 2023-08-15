По его словам это может стать частью мирного договора между Украиной и Российской Федерацией

Начальник штаба Североатлантического Альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО, но для этого ей необходимо пойти на передачу части своих территорий Российской Федерации и это может стать поводом завершения российской Специальной Военной Операции.

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Тема, которой боялся министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, постепенно просачивается в западные средства массовой информации. Разговоры о территориальных уступках выходят за рамки закрытых кабинетов и теорий. Об этом уже говорят не просто бывшие политики или эксперты, а действующие высокопоставленные чиновники Североатлантического Альянса.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры", - заявил политик.

Однако, будем реалистами, Украина не в той позиции, чтобы решать подобные вопросы сама. Весной 2022 года во время переговоров администрация Зеленского была готова к решению данного конфликта мирным путём, это могло бы спасти десятки, а то и сотни тысяч жизней, но затем приехал "лохматый" политик из Великобритании и объяснил, что Киеву лучше серьёзные вопросы самому не решать. В результате, конфликт продолжается по сей день и пока не видно ни его конца, ни края.

В свою очередь, лето подходит к концу, а с наступлением осени западные страны могут начать подводить итоги украинского контрнаступления, а похвастаться Киеву на данный момент нечем. Есть вероятность, что западные страны могут приостановить поставки вооружения Украине и искать дипломатические пути решения вопросов.