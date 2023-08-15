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Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с арестом активистов в Гане
По словам предпринимателя, парни находятся на стороне добра и являются патриотами своей страны и всей Африки

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  В Гане местные правоохранительные органы начали разгонять акции в поддержку Нигера, Мали, Буркина-Фасо, России и ЧВК "Вагнер", полиция  арестовала нескольких активистов. По этому поводу выразил своё мнение основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

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  Как сообщалось в средствах массовой информации, инициировать задержания могли западные спецслужбы. По словам предпринимателя, задержанные были на правильной стороне, именно поэтому полиции был дан приказ на задержание.

  "Сторонники ЧВК Вагнер - их много по всему миру. Я хочу обратить внимание, что эти сторонники поддерживают идеологию ЧВК "Вагнер", а ЧВК "Вагнер" войн не начинает, она войны останавливает.   Поэтому парни из Ганы - патриоты своей страны и патриоты Африки. Они абсолютно полностью на стороне добра”, - заявил Евгений Пригожин.

  В глазах многих африканцев, Группа Вагнера является настоящей освободительницей, чье присутствие в регионе говорит о скором тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, борящейся с западным колониализмом.

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#россия #вагнер #армия #чвк #запад #нигер #африка #гана #активисты
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