В ходе отражения ракетных ударов, украинская ПВО вновь дала осечку

За последние дни Вооружённые Силы Украины предприняли несколько попыток атаковать дронами-камикадзе гражданскую инфраструктуру на территории Российской Федерации.

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В субботу 12 августа украинские спецслужбы попытались нанести удар по Крымскому мосту. Системами противовоздушной обороны данная атака была пресечена. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, в которых он привёл ситуацию в Керченском заливе, как один из примеров работы украинских вооруженных сил. Другими словами, лидер Незалежной подтвердил, что атаки на Крымский мост дело рук непосредственно Киева.

В ночь с 13 на 14 августа во многих регионах Украины звучала воздушная тревога. В социальных сетях и мессенджерах сообщается об ударах Воздушно-космических Сил России по Одессе и Запорожью. Ранее в сети появлялась информация о поднятии в воздух российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Также украинские СМИ сообщают о прилётах крылатых ракет "Калибр".

В сети уже просочились кадры с "успехами" работы украинских систем противовоздушной обороны. В течение нескольких секунд после запуска, ракета ПВО резко сменила траекторию и ударила недалеко от пускового комплекса.

О масштабах разрушений пока не сообщается. Будем следить за развитием событий.