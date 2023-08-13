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Zelikman За пост начислено вознаграждение
За сутки сеть Kaspa выросла на 13% и достигла 8 PH в секунду
Майнеры, получившие оборудование под алгоритм kHeavyHash, стремятся поскорее продать его на вторичном рынке с двойной наценкой

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  Ещё вчера мы обсуждали рост хешрейта сети Kaspa к отметке в 7 PH в секунду, а уже сегодня этот показатель вырос ещё на 13 процентов и составил свыше 8 PH в секунду. Параллельно с этим повысились и сроки окупаемости майнероского оборудования под алгоритм kHeavyHash.

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  Если днём ранее окупаемость в моменте самой бюджетной модели из линейки IceRiver колебалась в районе трёх месяцев, то уже сегодня сроки выросли до трёх с половиной месяцев. 12 августа Asic-майнер KS0 приносил в районе десяти долларов, а уже 13 августа доходность снизилась до восьми с половиной и учитывая все факторы, продолжит падать всё ниже и ниже. Майнеры, получившие данное оборудование одними из первых, теперь ставят в приоритет продажу нового оборудования для того, чтобы как следует на этом заработать. Учитывая, с какой скоростью летит в небеса сложность сети, с каждым днём момент возврата вложенных средств может отдаляться всё дальше, а продажа Asic-устройства с двукратной наценкой на отечественных торговых площадках позволит вернуть все вложенные средства и остаться в серьёзном выигрыше уже сейчас.

  Судя по последнему скачку общего хешрейта сети, рост происходит в геометрической прогрессии и возможно в скором времени мы увидим более стремительное повышение сложности и, соответственно, снижение награды майнеров 

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#россия #майнинг #криптовалюта #рынок #asic #kaspa #сеть #доходность #kheavyhash #ks0
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