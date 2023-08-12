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Общий хешрейт сети Kaspa превысил 7 PH в секунду
Окупаемость Asic-майнеров выросла с одного месяца до трёх, но и в эти сроки майнеры вряд ли смогут окупиться

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  Сложность добычи криптовалюты Kaspa растёт с огромной скоростью. Если еще в начале месяца специализированное вычислительное оборудование для майнинга на алгоритме KHeavyHash показывало окупаемость в районе одного месяца, то уже на сегодняшний день данные Asic-майнеры потребуют от двух до трёх месяцев работы. Однозначно, в мире майнинга эти цифры смехотворны, однако, за два этих месяца сложность может вырасти еще в несколько раз, так что окупаемость в моменте в данном случае обманчива.

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  К примеру, Asic-устройство IceRiver KS0 с хешрейтом в 100 GH в секунду при покупке в Китае обойдётся в районе 900 долларов. Согласно майнинг-калькулятору приносит данное устройство в районе 315 долларов в месяц чистыми с вычетом электроэнергии.

  Однако, при покупке IceRiver KS0 из Китая вам придётся прождать неопределённое количество времени, пока посылка достигнет пункта выдачи, в среднем около месяца или больше. За этот период сложность вырастет еще в разы, при этом оборудование еще даже не будет на руках у криптошахтёра и картина с окупаемостью может поменяться радикально.

  В то же время отечественные продавцы уже получили некое количество данных аппаратов и готовы продать их конечному покупателю, да только стоимость данных устройств отличается от покупки в Китае в 2, а то и в 3 раза, что соответственно отдаляет момент полной окупаемости.

  Согласно мнению опытных представителей майнинг-сообщества, ребятам, которые только решили войти в добычу данной криптовалюты, стоит быть готовыми, что ожидания будут радикально отличаться от реальности и быстро окупиться точно не получится. "Гонка вооружений" на данном алгоритме только началась, и неизвестно какие будут выпускаться еще Asic-устройства в ближайшее время. Учитывая этот резкий скачок до 8 TH в секунду, не исключено, что вскоре начнут выпускаться устройства с мощностью до 30 или 50 TH, что сразу снизит доходность всего остального оборудования.

  Однако, также майнеры отмечают невероятно низкое энергопотребление оборудования под данный алгоритм. С этой точки зрения начинающий майнер вряд ли окажется в минусе, даже если прибыльность оборудования позволит окупить устройство через год или больше, доходность всегда будет выше оплаты за электроэнергию. Можно также сделать ставку на рост курса данной криптовалюты, но в этом деле может быть и обратный эффект.

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#майнинг #криптовалюта #asic #kaspa #оборудование #сеть #хешрейт #ks0
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