Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Потеряв часть своей бронетехники украинские формирования отступили

Как сообщает глава Запорожской области Евгений Балицкий, утром Вооруженные Силы Украины предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино и Новоданиловки, но по словам политика, атака была отбита, украинские формирования откатились обратно потеряв часть своей бронетехники.

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Запорожское направление является одним из самых напряженных с самого начала украинского Контрнаступления. Именно на данном участке бойцы 58-ой Армии уничтожили большое количество западных танков, боевых машин пехоты и бронированных автомобилей.

Также с данного участка вывозилась большая часть трофейной бронетехники НАТОвского образца. Украинское командование определило Запорожское направление, как основной участок для удара. ВСУ не оставляют надежд прорвать российскую оборону в районе Работино и раз за разом украинские атаки захлёбываются на полях Запорожья.

В свою очередь, лето постепенно подходит к концу. По мнению полковника российской армии Анатолия Матвийчука, активные боевые действия могут завершиться уже к осени этого года.

"Всего того, что Запад дал Украине, оказывается недостаточно. Для того, чтобы вести контрнаступление, нужно иметь превосходство над Российской Армией. Мы в обороне, значит, превосходство должно быть трехкратным, но у Украины его нет. Сейчас США ищут пути, чтобы обвинить Украину и президента страны Владимира Зеленского в невозможности выполнять задачи контрнаступления" - заявил офицер.