Более того, на сегодняшний день военнослужащий даже не видит возможностей вернуться к февралю 2022-го

Один из командиров Вооруженных Силы Украины Константин Прошинский заявил, что с его точки зрения никаких перспектив по возвращению Украины к границам 1991-го года, или даже к 24 февраля 2022 года, на сегодняшний день не вырисовывается.

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По словам военного, при проведении каких-либо совещаний с командованием ВСУ, руководство постоянно выставляет однозначные цели перед своими подразделениями: это возвращение к границам 1991-го года, о котором постоянно твердит президент Незалежной Владимир Зеленский. Однако, Прошинский считает, что сегодня у Украины даже нет шанса вернуться к границам 91-го.

"Я говорю так, ребята (Командиры), смотрите, я не вижу на сейчас, я со своей маленькой позиции, на каком-то участке фронта, я не знаю естественно всего. Я не виду ни одного шанса, на сейчас, выйти не то, что на границы 1991-го года, но выйти на границы 24 февраля", - заявил снайпер ВСУ.

Такое же мнение у многих иностранных политиков и высокопоставленных военных. Тема территориальных уступок Украины ради приближения мирных переговоров всё чаще обсуждается на Западе. В первую очередь бесперспективность украинского контрнаступления признают иностранные военные, которые понимают все сложности, с которыми столкнулись Вооруженные Силы Украины. Некоторые политики, которые далеки от военного дела, всё еще ожидают от ВСУ переломного момента. По их мнению, необходимо просто подобрать правильные слова для Зеленского и его администрации, и ситуация на поле боя сразу же переменится.