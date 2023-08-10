Однако, автомобили дорогих модификаций могут вырасти в цене. Это будет зависеть от динамики на рынке комплектующих

С момента начала специальной военной операции существенно выросли цены на автотранспорт, причем как на иностранный, так и на отечественный, некоторые модели подорожали буквально в разы. Вдобавок к этому наблюдаются сложности с покупками запчастей для ремонта.

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В свою очередь, руководство некогда советской, а теперь уже российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» заявило, что не планирует поднимать стоимость бюджетных моделей. К примеру, цена автомобиля Lada Granta в базовой комплектации останется на уровне ниже 700 тысяч рублей. Однако, если речь идёт о дорогих модификациях, то тут можно ожидать корректировок, исходя из роста стоимости комплектующих.

Стоит отметить, что острого дефицита самих транспортных средств не наблюдается, проблема скорее в том, какие затраты уходят на доставку товара до конечного потребителя. Если ранее производители напрямую поставляли свои продукты и продавали их через официальных дилеров в стране, то в наши дни компаниям опасно торговать с Россией напрямую и приходится совершать сделки через массу компании-посредники в третьих странах. Все эти дополнительные звенья в цепи также требуют определённый процент за свои услуги, что собственно и отражается на конечной стоимости автомобиля.