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Глава Binance опасается некоторых возможностей Искусственного Интеллекта
По словам CZ, технология может стать оружием в руках мошенников, с помощью которого они смогут обходить верификацию на различных платформах и сервисах

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  За два последних года мировым трендом стали технологии и возможности искусственного интеллекта. Среди техногигантов началась настоящая гонка вооружений, каждая компания стремится сделать свой ИИ более продвинутым чем у конкурентов.

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  Искусственный интеллект учат генерировать музыку, создавать изображения и 3D-модели, писать тексты, придумывать названия компаниям и прорисовывать целые видеоролики. Как раз последнее вызывает серьезные опасения у главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. По словам CZ, данная технология может помочь злоумышленникам в обходе верификации пользователя на различных платформах, в том числе и Binance.

  Поводом для беспокойства стал видеоролик с генеральным директором видеоплатформы HeyGen Джошуа Сюи, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Продукт созданный ИИ выглядел настолько реалистично, что сложно было отличить его от реальной видеозаписи с Джошуа Сюи. Внешний вид, мимика, движения и даже голос полностью повторяли директора HeyGen.

  "Оба этих видеоролика были на 100% сгенерированы искусственным интеллектом, с моим собственным аватаром и голосовым клоном", - заявил предприниматель.

  В связи с этим Чанпэн Чжао считает, что в будущем данная функция искусственного интеллекта может стать угрозой для различных сервисов и платформ.

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#технологии #криптовалюта #искусственный интеллект #binance #мошенники #биржа #сервисы #чанпэн чжао #верификация
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