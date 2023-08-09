По словам CZ, технология может стать оружием в руках мошенников, с помощью которого они смогут обходить верификацию на различных платформах и сервисах

За два последних года мировым трендом стали технологии и возможности искусственного интеллекта. Среди техногигантов началась настоящая гонка вооружений, каждая компания стремится сделать свой ИИ более продвинутым чем у конкурентов.

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Искусственный интеллект учат генерировать музыку, создавать изображения и 3D-модели, писать тексты, придумывать названия компаниям и прорисовывать целые видеоролики. Как раз последнее вызывает серьезные опасения у главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. По словам CZ, данная технология может помочь злоумышленникам в обходе верификации пользователя на различных платформах, в том числе и Binance.

Поводом для беспокойства стал видеоролик с генеральным директором видеоплатформы HeyGen Джошуа Сюи, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Продукт созданный ИИ выглядел настолько реалистично, что сложно было отличить его от реальной видеозаписи с Джошуа Сюи. Внешний вид, мимика, движения и даже голос полностью повторяли директора HeyGen.

"Оба этих видеоролика были на 100% сгенерированы искусственным интеллектом, с моим собственным аватаром и голосовым клоном", - заявил предприниматель.

В связи с этим Чанпэн Чжао считает, что в будущем данная функция искусственного интеллекта может стать угрозой для различных сервисов и платформ.