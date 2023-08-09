По мнению политика, членство Украины в НАТО - это гарантии для России о ненападении со стороны Киева

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на самом деле, вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО) - будет очень выгодно для Российской Федерации. По его словам, это бы гарантировало России, что Украина не будет вторгаться на её территории.

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"Россия должна быть благодарна, если Украину примут в НАТО. Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию", - заявил бывший комик.

Однако, Владимир Зеленский не напомнил, как ранее утвердил на законодательном уровне стратегию по возвращению Крымского полуострова в состав Украины, что само по себе говорит об обязательной попытке захвата Крыма. В свою очередь одним из поводов начала Специальной Военной Операции на территории Украины и стал данный проект Зеленского. В случае если Украина бы приступила к реализации этой "стратегии" уже будучи членом Североатлантического Альянса, мир неминуемо окунулся бы в Третью Мировую Войну и вполне возможно не вышел бы из неё в нынешнем виде. В том числе поэтому Владимир Путин принял решение начать СВО раньше, чем Украина смогла бы стать частью Альянса.

Также для вступления Киева в НАТО, Украине необходимо выполнить ряд требований и обязательств, которые на сегодняшний являются недостижимыми.