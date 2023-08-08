Вооруженные силы Украины продолжают атаковать в направлении посёлка Урожайное. Восьмого августа с шести часов утра украинские подразделения волнами накатывают к окраинам села, но не могут никак закрепиться.

Как сообщают из батальона "Восток" атакующим войскам вполне комфортно на подступах к Урожайному. Судя по всему, ВСУ сумели разминировать минные поля на этом участке и протоптать дорогу к селу. В добавок, украинская техника больше не пытается приблизиться к селу, оставляя десант неподалеку от него и откатываясь восвояси.

После небольшой заминки, которая произошла вчера, наши ребята вновь мобилизовались и начали бить украинские формирования на подступах к населённому пункту. Активно работает артиллерия, заставляя украинских военных бежать прямиком через минные поля и оставляя при этом своих раненых товарищей. Те формирования, которым всё же остаётся добежать до окраины села, также надолго не задерживается. Дома, в которых ранее укрывались прорвавшиеся отряды, превратились в руины, и не способны укрыть от работы российской артиллерии.