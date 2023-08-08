Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Ситуация под Урожайным стабилизировалась

Нашим подразделениям удалось отбросить ВСУ восвояси и сделать выводы для предупреждения последующих атак
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

  Вооруженные силы Украины продолжают атаковать в направлении посёлка Урожайное. Восьмого августа с шести часов утра украинские подразделения волнами накатывают к окраинам села, но не могут никак закрепиться.

  Как сообщают из батальона "Восток" атакующим войскам вполне комфортно на подступах к Урожайному. Судя по всему, ВСУ сумели разминировать минные поля на этом участке и протоптать дорогу к селу. В добавок, украинская техника больше не пытается приблизиться к селу, оставляя десант неподалеку от него и откатываясь восвояси.

  После небольшой заминки, которая произошла вчера, наши ребята вновь мобилизовались и начали бить украинские формирования на подступах к населённому пункту. Активно работает артиллерия, заставляя украинских военных бежать прямиком через минные поля и оставляя при этом своих раненых товарищей. Те формирования, которым всё же остаётся добежать до окраины села, также надолго не задерживается. Дома, в которых ранее укрывались прорвавшиеся отряды, превратились в руины, и не способны укрыть от работы российской артиллерии.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина сво всу контрнаступление армия днр восток урожайное
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
17
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
4
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
2
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
4
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Впервые ВМС Китая и России подошли вплотную к берегам США
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Американские врачи с помощью мозгового импланта вернули способность двигаться парализованному
4
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, однако Запад заявляет обратное
+
США выделили 700 миллионов на создание боевой машины XM30 для замены Бредли
4
Microsoft может выпустить Xbox Series X Digital Model
1
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
5
Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины
4
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
1
У Зеленского сообщили, что дружба с Польшей после завершения боевых действий перерастёт в борьбу
2
Как уход Zara, Renault и Finnair из России повлиял на их бизнеc
1

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
18
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
80
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
247
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
77
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
5
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

RAZOR1913
14:45
БелОМО 60% продукции поставляет напрямую в РФ. И "что-то" мне подсказывает что это не шпингалеты и полотенцесушилки.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Руслан Клюев
14:45
Бред, нет там 50% преимущества. Что в 1080р что в 2к в большинстве результат одинаковый
Разница между RTX 4060 Ti 16 ГБ и 8 ГБ на высоких разрешениях превышает 50%
andrew_riddler
14:45
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371/show/93396/malenkaya-rasprodazha-nemalenkih-sistem-ohlazhdeniya-posle-testirovaniya#comments Если совсем точно,то под комментом барона был коммент воронврота к...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Роман Иванов
14:44
украинская секретная служба? ми-8? Агент Жейнс Чуб? спасибо, поржал
«Оленегорский горняк» — крупнейший после «Москвы» корабль ВМФ РФ получил серьезные повреждения
Serezhka
14:44
По мне так не стоило брать доску на ддр4, ддр5 обошлась бы дороже в аккурат в разницу между сборками. Получается что идентичные по производительности сборки из разных процессорных лагерей стоят пример...
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
overclockers
14:41
приемлемо.jpg
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Johan_888
14:41
О ничосе, "мясом" на две недели что-ли запаслись? ну ок, чё... выпускайте "алёшу"...
Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку на Западе
Johan_888
14:38
О новые "ставки", уже интересно сколько за первый абрамс лимонов дадут?
Украине пришлось обсуждать место применения танков Abrams, прежде чем она получила их
Саша
14:37
школьники писали, жертвы егэ
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
Саша
14:36
Ну использует , че бухтеть ?
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем