Украинские формирования были выбиты из окраин села не успев закрепиться

Сегодняшним утром вооруженные силы Украины сумели заскочить на окраину посёлка Урожайное, ситуация была накалена до предела. Ранее, как правило, нашим ребятам удавалось отразить наступающие подразделения ВСУ еще на подходе к населённому пункту. Сегодня наши бойцы либо расслабились, как заявляют в батальоне "Восток", либо не доглядели где-то, но украинским войскам удалось стремительно войти в село. Однако, благодаря профессионализму и мужеству наших ребят, ВСУ удалось прогнать восвояси.

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В какой-то момент времени, как сообщают бойцы батальона "Восток", ситуация казалось катастрофической. Как и отмечалось ранее, взятие данного населённого пункта дало бы украинским формированиям возможность выхода на оперативный простор с направлением к побережью Азовского моря. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, украинское командование перебрасывает свои резервы на Южно-Донецкое направление. ВСУ усердно атакуют российские позиции, на этот раз в моменте сумели добиться успеха, но по итогу вновь были откинуты на исходную.

"На Урожайном раунд снова за нами... Вооруженные силы Украины не успели закрепиться, как пришлось уходить. Но всё же проход к нашим воротам они сделали угрожающий - нужно повысить бдительность", - заявили в пресс-службе батальона Восток.