На Африканском континенте всё меньше союзников

В ближайшие дни, согласно ультиматуму ЭКОВАС, выдвинутого мятежникам Нигера, Западноафриканские государства должны будут ввести военный контингент на территорию республики для возвращения к власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

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Согласно поступающей информации, несколько африканских государств, которые должны были участвовать в данной кампании по возвращению прозападной политики в Нигере, отказались участвовать в этом "мероприятии". Из состава Западноафриканских государств вышли Нигерия и Чад. В первой республике требование президента Болы Тинубу ввести войска отклонил сенат, власти второго региона просто поставили Францию перед фактом, что не готовы оказывать ей помощь в военной интервенции.

Судя по всему, ряды союзников Франции в Африке стремительно редеют. В свою очередь идея деколонизации континента начинает ускоряться. Однако, у Франции есть еще партнёры, придерживающиеся плана военного вторжения в Нигер. Москва продолжает придерживаться мнения, что народам Африки стоит воздержаться от ввода военных интервенций и решить вопросы за столом переговоров.