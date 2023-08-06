Пока британская разведка говорит, что деревья являются проблемой для ВСУ, американское издание считает наоборот

Пока британская разведка заявляет, что вооруженным силам Украины постоянно мешают в контрнаступательных действиях кусты и деревья, редакции The Wall Street Journal стало известно, что как раз из-за отсутствия деревьев украинские формирования не имеют возможности продвигаться под Бахмутом.

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Как пишут в издании, наступление ВСУ под Бахмутом ощутимо замедлилось. Причинами стали грамотная работа в обороне и хорошо слаженные контрнаступательные действия российской армии.

"Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город... Артиллерия уничтожила здания и деревья, в связи с этим контратака видится нереализуемой", - считают в редакции The Wall Street Journal.

Как пишут в статье, наикрупнейшие успехи ВСУ в ходе контрнаступления показывали именно на данном участке, но в последнее время всё застопорилось.

С одной стороны кусты, деревья и прочая зелень препятствуют в продвижении, так как за ними сложно разглядеть мины и ловушки. С другой стороны по чистому поле тоже сложно продвигаться, так как становишься лёгкой мишенью без каких-либо укрытий и маскировки. Вопрос, при каких условиях вооруженным силам Украины было бы комфортнее наступать?

Стоит отметить высокий профессионализм и эффективность российских военных, обороняющих город Бахмут. Несмотря на опасения Евгения Пригожина, по возможному сценарию вокруг Бахмута, наши ребята сдерживают натиск ВСУ. Возможно дают свои плоды и визиты командиров ЧВК "Вагнер" на позиции наших бойцов.