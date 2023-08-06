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Бойцы батальона "Восток" сообщают, что на Донецком направлении вооруженные силы Украины немного снизили темп артиллерийских обстрелов, дальнобойное вооружение судя по всему срочно понадобилось на других направлениях, а обычные орудия испытывают затруднения с поставками боекомплекта.
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По словам бойцов, в последнее время ВСУ всё реже наносят артиллерийские удары боеприпасами советского образца, видимо украинские формирования потратили почти всё своё вооружение, оставшееся после развала Советского союза, и вооружение бывших союзников по Варшавскому договору.
"Ночь на участке прошла относительно тихо - вооруженные силы Украины пополняются после понесённых затрат и потерь. Чувствуется, что его дальнобойная артиллерия где-то понадобилась сильнее, чем на нашем направлении, а обычная испытывает затруднения с поставками БК. Основу огня ВСУ сейчас составляют уже не советские системы. Бывшие братушки по Варшавскому договору уже выпотрошили свои закрома - пополнять запасы особо неоткуда. Всё больше и больше укрепляется утверждение, что противостояние идёт не с Украиной. Без Запада Украина бы уже закончилась и в экономическом, и в военном смысле", - пресс-служба батальона "Восток"
По мнению экспертов, как российских так и западных, конфликт может быстро завершиться, в случае если Запад прекратит военную помощь Украине.