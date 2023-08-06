Закончились снаряды даже из стран бывшего Варшавского договора

Бойцы батальона "Восток" сообщают, что на Донецком направлении вооруженные силы Украины немного снизили темп артиллерийских обстрелов, дальнобойное вооружение судя по всему срочно понадобилось на других направлениях, а обычные орудия испытывают затруднения с поставками боекомплекта.

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По словам бойцов, в последнее время ВСУ всё реже наносят артиллерийские удары боеприпасами советского образца, видимо украинские формирования потратили почти всё своё вооружение, оставшееся после развала Советского союза, и вооружение бывших союзников по Варшавскому договору.

"Ночь на участке прошла относительно тихо - вооруженные силы Украины пополняются после понесённых затрат и потерь. Чувствуется, что его дальнобойная артиллерия где-то понадобилась сильнее, чем на нашем направлении, а обычная испытывает затруднения с поставками БК. Основу огня ВСУ сейчас составляют уже не советские системы. Бывшие братушки по Варшавскому договору уже выпотрошили свои закрома - пополнять запасы особо неоткуда. Всё больше и больше укрепляется утверждение, что противостояние идёт не с Украиной. Без Запада Украина бы уже закончилась и в экономическом, и в военном смысле", - пресс-служба батальона "Восток"

По мнению экспертов, как российских так и западных, конфликт может быстро завершиться, в случае если Запад прекратит военную помощь Украине.