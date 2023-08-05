Видео с колоннами бронетехники и пехоты уже просочились в сеть. Прибалтийские страны опасаются пребывающей в Республике Беларусь группы Вагнера

Латвия и Литва начали переброску войск к границе с Республикой Беларусь. В сеть уже начали просачиваться видео и фотоматериалы с прибалтийских государств, на которых видно передвижение колонн бронетехники и пехоты.

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После переброски на территорию Белоруссии подразделений Частной Военной Компании "Вагнер", соседи Братской Республики серьезно напряглись. Сперва официальные лица Польши, Латвии и Литвы заявляют, что их не напугать никакими "Музыкантами" и "Оркестрами", а потом начинают усилять пограничную зону и подтягивать армию с бронетехникой белорусским границам. Жителям прибалтийских стран удалось запечатлеть колонны направляющиеся к государственной границе.

Не особо стесняются делать подобные видеозаписи и сами бойцы из идущей колонны

Ранее СБУ заявило, что группа "Вагнера" планирует провести на территории Республики Беларусь провокацию. По мнению украинских спецслужб, "Музыканты" должны подорвать Мозырский нефтеперерабатывающий завод и обвинить в этом вооруженные силы Украины. Таким образом в конфликт на Украине будет втянута и Республика Беларусь. Само собой, сделаны подобные заявления без каких-либо доказательств, просто нужно поверить представителям СБУ на слово.

Впрочем, учитывая опыт с Запорожской атомной электростанцией и Каховской гидроэлектростанцией, от украинских спецслужб и вооруженных сил можно ожидать чего угодно.