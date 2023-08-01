Благодаря мужеству и профессионализму экипажа, «Алёшка» сумел разгромить колонну ВСУ на Запорожском направлении

Журналистам «Первого» телеканала удалось пообщаться с экипажем российского танка Т-80 «Алёшка», информация о том, что на видео наши ребята работали с танка Т-72Б3, оказалась несоответствующей реальности. Как оказалось, видеозапись, на которой танкисты разгромили колонну танков и бронемашин вооруженных сил Украины, они увидели совсем недавно.

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Те самые ребята, выкатившиеся в одиночку против бронегруппы ВСУ. По словам командира с позывным "Ласка", все решения принимал он лично сам в ходе боя. Поначалу танкистам даже не было известно, с каким количеством бронетехники им придётся сразиться. Первым же выстрелом «Алёшка» подбил головной танк, но за ним двигался ещё один и поняв что перед ними целая колонна, экипаж не стал откатываться, а продолжил работать по приближающимся целям.

По словам командира второй танковой роты с позывным "Монолит", выполнявшего в этот момент задачи механика-водителя, перед выездом к месту сражения танк «Алёшка» производил зачистку посёлка Новодаровка. В процессе зачистки поступила задача по уничтожению техники ВСУ. Экипаж выдвинулся на выполнение новых целей. После уничтожения единичной бронемашины, был замечен головной танк движущейся колонны противника.





Великолепную работу, как сообщает экипаж, проделала российская артиллерия. Противник допустил большую ошибку, сгруппировавшись в одном месте.