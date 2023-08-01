Франция и Западноафриканский блок выступают за военное вмешательство, Россия и несколько других африканских республик решительно против этого

Учитывая обстоятельства, Африка может стать новой горячей точкой на планете. Военный переворот в Нигере запустил цепочку событий, которые могут вылиться в настоящую войну в Африке.

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Вы уже наверняка знаете о том, что случилось в Африканском регионе - гвардия Мохамеда Базума свергла собственного правителя, придерживающегося профранцузских взглядов. Десятки лет Франция добывала на территории республики золото и уран. Поставки последнего обеспечивали более тридцати процентов потребляемого Францией объёма и являются критически важными для энергетической безопасности европейского государства.

Франция и Западноафриканский блок уже выдвинули мятежникам ультиматум, пригрозив, что если Мохамед Базум не будет освобождён в ближайшую неделю, то помимо экономических санкций, в Нигер будут введены войска, которые силой подавят военный мятеж и вернут на своё место действующего правителя.

В свою очередь власти Мали и Буркина-Фасо заявили, что любые военные интервенции против Нигера будут равносильны объявлению войны им лично. Гвинея поддержала новую власть республики, ожидая от неё гарантий стабильности и согласия в регионе. Москва хоть и осудила ранее военный переворот, однако, выступает за защиту суверенитета африканских стран и решительно против каких-либо внешних вмешательств в государственные дела Нигера.

Во что выльется весь этот "вихрь событий", покажет только время, а нам остаётся только следить за новостями. Возможно, это новый рубеж работы для группы "Вагнера", которая отлично себя проявила в других африканских странах.