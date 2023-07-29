Один российский танк сумел противостоять двум танкам ВСУ и нескольким единицам другой бронетехники

В сети появился видеоролик, в котором видно, что российский экипаж старшего сержанта Василия Плотникова в одиночку сумел рассеять украинскую колонну ВСУ в боях на Времевском выступе Запорожской области. События из видео происходили в первой половине июля.

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В начале боя наши бойцы открыли огонь по головному танку, затем, когда бронетехника ВСУ начала кучковаться, отлично проявила себя российская артиллерия, зацепив сразу три бронированные машины противника. После очередного залпа, маневрируя, российский экипаж вывел из строя первый украинский танк. Спустя небольшой промежуток времени, второй танк разлетелся в щепки. В этот момент, в рядах украинских военнослужащих воцарилась паника. НАТОвские бронемашины начали пытаться покинуть простреливаемую дорогу, но выезжая в поле, одна за другой взлетали на воздух.

По итогу, один наш танк, благодаря профессионализму экипажа старшего сержанта Василия Плотникова, сумел выстоять против целой бронегруппы вооруженных сил Украины. Именно об этом бое вы могли слышать 8 июля текущего года.