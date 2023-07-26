Мошенники представляются сотрудниками компании, занимающимися трудоустройством, и требуют от кандидатов деньги на билеты

Пресс-служба Частной Военной Компании "Вагнер" сообщает, что участились случаи мошенничества по отношению к потенциальным сотрудникам "Оркестра". Неизвестные представляются ответственными по трудоустройству и требуют от кандидатов перечислить денежные средства для оформления билетов до пункта вербовки.

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Сотрудники ЧВК "Вагнер" никогда не требуют никакой оплаты от кандидатов, но и до пункта приёма на работу не везут. В случае трудоустройства человек должен прибыть своими силами до заранее обусловленного места со всеми необходимыми документами и вещами. Весь список документов есть на ресурсах компании, он и правда не мал, среди вещей нужны средства личной гигиены, несколько комплектов нижнего белья, носки и так далее, но о деньгах в списке речи не идёт. В пресс-службе компании просят быть внимательнее и сразу блокировать подобных мошенников.

Ранее группировка российских хакеров Killnet заявляла, что украинские спецслужбы развили обширную сеть мошенников, работающих на территории России и выманивающих денежные средства у граждан.