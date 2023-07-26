Данный законопроект уже рассматривается в Государственной Думе, но ещё не предусматривает никакого наказания для владельцев сайтов

Сообщается, что сегодня в Государственной Думе Российской Федерации рассмотрят законопроект, после принятия которого россияне не смогут регистрироваться на сайтах при помощи иностранной электронной почты.

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Данный законопроект ограничит возможность пользователям, создавать новые аккаунты в тех же социальных сетях, через такие сервисы как Gmail.com, icloud.com и многие другие. Российские граждане смогут регистрироваться через сервисы VKontakte, mail.ru, Госуслуги, через Единую биометрическую систему и по номерам телефонов российских мобильных операторов.

Однако, по имеющейся информации, законопроект пока не предусматривает в себе никаких наказаний в отношении владельцев сайтов, нарушающих данные поправки.

"Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики" - отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин.

Весь список сайтов ещё также не был объявлен, однако заявлено, что поправки коснутся всех владельцев сайтов и ресурсов, которые проводят авторизацию пользователя.