По сообщениям с линии соприкосновения, населённый пункт Старомайорское может перейти под контроль ВСУ

Как сообщают парни из батальона "Восток", на Донецком направлении вооруженные силы Украины начали наступательные действия в сторону населённых пунктов Старомайорское и Урожайное. Есть угроза перехода села Старомайорское под контроль противника.

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Ребятам на данном направлении, как пишет источник, приходится непросто. С самого утра ВСУ интенсивно атакуют позиции наших ребят. На данный момент бои еще идут, и появилась вероятность, что населённый пункт будет захвачен противником. В самом батальоне "Восток" за последние сутки, к сожалению, имеются потери.

Также поступает информация о боях на Запорожском направлении. В районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки украинские формирования, после интенсивной артиллерийской подготовки, вновь пошли в атаку. Бои продолжаются с четырёх часов утра. Однако, по словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, наши подразделения сдерживают натиск противника и отбрасывают волну за волной. Противник несёт серьёзные потери и не может пробиться к российским позициям. Наступающие украинские силы накрывает огонь РСЗО, гаубиц и миномётов.