Один из отечественных майнинг-магазинов получил свой экземпляр ICERIVER KS2. Устройство впечатляет своей доходностью в моменте

В Россию приехал первый Asic-майнер для алгоритма KHeavyHash. Один из российских магазинов майнерского оборудования получил устройство от компании ICERIVER KS2. Данная модель, по заявлениям производителя, может выдавать до 2 TH/s.

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Судя по видео, опубликованному на youtube-канале магазина, устройство пока пришло в одном экземпляре и будет активно тестироваться перед продажей конечному покупателю. Хешрейт устройства, по словам автора канала, постоянно скачет от 1.7 до 1.9 TH/s, однако, по истечении суток должен будет стабилизироваться. По предварительным данным, суточная доходность Asic-ка KS2, на момент записи видео, составила 14600 монет Kaspa, что на сегодня равно 554 долларам. При этом всём, потребление данного чудо-ящика составило всего лишь 1200 ватт в час. Цену самого устройства продавец не называет.

На отечественной торговой площадке Авито такие устройства продаются дороже двух миллионов рублей, при условии, что покупателю придётся в дальнейшем ждать доставки оборудования из Китайской Народной Республики. Сама же компания продаёт модели KS2 по цене в 14 тысяч долларов.