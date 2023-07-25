Мероприятие стартует в 17 часов 28 июля с парковки торгово-развлекательного центра Июнь

В 17 часов 28 июля 2023 года с парковки торгово-развлекательного центра "Июнь" города Сыктывкар стартует автопробег "В память о погибших бойцах в зоне Специальной Военной Операции".

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Подобные мероприятия - не редкость в России. В различных уголках страны периодически проходили автопробеги на разнообразные темы: патриотические, автопробеги различных политических партий, корпоративные, пробеги, посвященные каким-либо историческим событиям, и многое другое. Однако, за последний год данные мероприятия стали особенно значимы для страны. За 2022-2023 годы прошёл не один автопробег в поддержку наших бойцов в зоне СВО. Немногим ранее прошли акции в поддержку Частной Военной Компании "Вагнер".

Подобными мероприятиями жители страны хотят выразить свою солидарность с теми ребятами, которые день за днём сражаются за благополучие своей Родины. Также в период проведения Специальной Военной Операции на Украине поддержку Российской Армии выразили в нескольких странах мира, включая Германию, Грецию, Сербию, Ливан и другие.