Вновь отличились подразделения, держащие оборону на Запорожском направлении

В ходе минувших боёв на Запорожском направлении, нашим бойцам отряда БАРС-11 "Кубань" удалось затрофеить американскую боевую машину пехоты M2A2 Bradley с установленной динамической защитой BRAT.

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Сутки назад Вооруженные Силы Российской Федерации отразили очередную атаку украинских формирований у села Работино. По итогам боя наши бойцы сожгли колонну противника, в том числе как минимум один танк Leopard-2 и несколько боевых машин Bradley. Одна из БМП, судя по кадрам, сохранилась в хорошем состоянии и перешла в руки российских военных.

Как сообщается, данный экземпляр был оснащён системой динамической защиты BRAT(Bradley Reactive Armor Tiles), разработанной специально для данных моделей БМП американской компанией "General Dynamics" при сотрудничестве с израильской Rafael. Данный комплект динамической защиты предназначен для повышения выживаемости M2 Bradley. BRAT должна защищать бронетехнику от современных противотанковых средств, включая гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Компании производители данных комплектов до сих пор не раскрывают технических характеристик своего изделия.