По имеющимся данным, противник несёт потери, но бои под Артёмовском продолжаются до сих пор

По сообщениям на утро 22 июля, вооруженные силы Украины начали наступать под Артёмовском. Цель всё та же - захватить Клещеевку, для взятия самого города в клещи. Бои продолжаются до сих пор.

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По имеющимся данным, всю ночь по позициям наших ребят работала украинская артиллерия, отмечается применение кассетных боеприпасов и ударных дронов. Затем примерно в 4 часа утра в направлении села из лесополосы выдвинулись подразделения ВСУ. Штурмовики 57-ой бригады ВСУ при поддержке бронетехники уже много часов пытаются прорвать оборону российских сил на данном направлении. Нашим бойцам удаётся сдерживать противника. По наступающим формированиям ведётся огонь артиллерии. Как сообщается, бронетехника ВСУ подрывается на минных полях.

ВСУ уже не первый день пытаются взять под контроль Клещеевку, этот посёлок имеет особую важность, если речь идёт о попытке захвата города Артёмовск украинскими силами. Через него у ВСУ будет возможность войти в город с юга.

Также сообщается, что украинские формирования пытались атаковать Андреевку и Курдюмовку, но в обоих случая был отброшен российской армией.