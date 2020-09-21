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По результатам многочисленных обзоров нового GPU Ampere противоборствующие мнения пользователей пришли к компромиссному заключению - скачок производительности RTX 3080 сопоставим с тем, что демонстрировала архитектура Pascal после Maxwell, особенно в сценариях с использованием RT и тензорных ядер, однако энергопотребление игрового флагмана немного огорчает. GPUReport поспешили выяснить на примере референсной Founders Edition возможно ли остудить пыл новинки, улучшив показатели энергоэффективности. Для достижения поставленной задачи ГП подвергли андервольтингу (агл. undervolting) - принудительному понижению напряжения на чип, посредством поиска минимально возможных значений с сохранением стабильной работы на максимально допустимой частоте.

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Тестовому экземпляру удалось добиться хороших значений в 1800 Мгц при 800 мВ (милливольт или 0.800 В). Для этого в OC Scanner потребовалось произвести несколько простых действий : снижение базового напряжения кривой на 291 Мгц и поднятие частоты в выбранной координате на 240 Мгц с последующим применением показателей в панели MSI Afterburner

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Дальнейшие результаты игрового бенчмарка The Division 2 говорят за себя. Тестирование проводилось в разрешении 4К с близкими к максимальным значениям настройками графики. Итоги крайне положительные - производительность осталась на прежнем уровне, демонстрируя отклонения от стоковых значений на уровне погрешности. При этом энергопотребление в среднем удалось сократить на 50 Вт, что привело к снижению температуры чипа на 2-3 градуса.

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Первые данные о манипуляциях с вольтажом обнадеживают, но, разумеется, требуют более глубокого изучения с расширенным набором игр и тестов, а также формирования репрезентативной выборки испытуемых экземпляров. Наверняка многие энтузиасты хотели бы рассчитывать на еще более впечатляющие частоты в разогнанных партнерских картах, но в практическом выражении это не дает очевидных преимуществ, по крайней мере пока. Похоже, что чипы Ampere с завода получили свой максимум и не способны с повышением частот без расширения лимитов и использования жидкого азота продемонстрировать хоть сколько-нибудь значимый прирост. Что же, продолжаем следить за поступлением свежей информации от немногочисленных на текущий момент владельцев RTX 3080

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Источник изображений: GPUReport