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Рейтинговое агентство ESRB (Entertainment Software Rating Board) в рамках описания ожидаемого миллионами action-rpg Cyberpunk 2077 обеспокоило многих упоминанием неких "внутриигровых покупок".

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Портал IGN поспешил прояснить ситуацию, обратившись за комментарием студии.

Следуя официальному заявлению представителя CDPR, Cyberpunk 2077 — синглплеерная игра без каких-либо микротранзакций. Основанием маркировки со стороны ESRB послужил тот факт, что к дополнениям необходима основная игра, в связи с чем рейтинговая организация классифицирует расширения покупками.

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Ранее, со слов UI директора студии Элвина Лю (Alvin Liu), а затем и президента компании Адама Кичински (Adam Kicinski ) сообщалось о запланированных сюжетных DLC в количестве не менее двух, как и в случае с The Witcher 3. Поэтому сомневаться в подлинности намерений и логике комментария не приходится, учитывая дальнейшее появление мультиплеера, где возможна реализация микротранзакций обособленно от одиночной кампании.

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Релиз игры запланирован на 17 сентября.