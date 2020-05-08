Представитель CD Projekt RED прокомментировал микротранзакции в Cyberpunk 2077
Рейтинговое агентство ESRB (Entertainment Software Rating Board) в рамках описания ожидаемого миллионами action-rpg Cyberpunk 2077 обеспокоило многих упоминанием неких "внутриигровых покупок".
рекламаПортал IGN поспешил прояснить ситуацию, обратившись за комментарием студии.
Следуя официальному заявлению представителя CDPR, Cyberpunk 2077 — синглплеерная игра без каких-либо микротранзакций. Основанием маркировки со стороны ESRB послужил тот факт, что к дополнениям необходима основная игра, в связи с чем рейтинговая организация классифицирует расширения покупками.
реклама
Ранее, со слов UI директора студии Элвина Лю (Alvin Liu), а затем и президента компании Адама Кичински (Adam Kicinski ) сообщалось о запланированных сюжетных DLC в количестве не менее двух, как и в случае с The Witcher 3. Поэтому сомневаться в подлинности намерений и логике комментария не приходится, учитывая дальнейшее появление мультиплеера, где возможна реализация микротранзакций обособленно от одиночной кампании.
рекламаРелиз игры запланирован на 17 сентября.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила