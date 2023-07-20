Письмо законодателей к Федеральной торговой комиссии, а также иск геймеров в верховный суд.

Группа геймеров подала иск в верховный суд США с просьбой экстренного приостановления сделки по слиянию Microsoft и Activision Blizzard. В результате судебного процесса завершившегося во вторник, судья Елена Каган приняла решение отклонить их просьбу о приостановке сделки.

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Группа законодателей из конгресса Соединенных Штатов направила председателю Федеральной торговой комиссии (FTC) Лине Хан а так же комиссарам Слотер и Бедойя письмо с просьбой закрыть расследование и одобрить слияние. Дело FTC против приобретения Microsoft Activision является последним в серии исков, которые могут препятствовать заключению сделки. Несмотря на то, что просьба о предварительном судебном запрете была отклонена FTC может продолжить расследование, обратившись позже за правовой помощью. Торговая комиссия пока не ответила и не вдавалась в подробности своих дальнейших действий.





Тем временем Microsoft сообщила о продлении срока действия соглашения по завершению сделки с Activision Blizzard, причиной этого являются продолжающиеся переговоры с Управлением по вопросам конкуренции и рынков (CMA). Напомню что британский регулятор является единственным органом не одобрившим сделку за пределами Соединенных Штатов.





Таким образом дата завершения сделки назначена на 18 октября этого года.