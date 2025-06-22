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Yuri_Grant
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
Ролик записан на латиноамериканском испанском языке.

Death Stranding 2 выходит 26 июня, однако в сети уже появился большой геймплейный ролик. Видео хронометражем в 56 минут посвящено началу игры. Главный герой Сэм снова путешествует по пустошам, правда в этот раз локации выполнены в более привычном классическом постапокалиптичном стиле. 


В игре по прежнему огромное количество катсцен, которые занимают большую часть демонстрационного видеоролика. Хидео Кодзима один из тех разработчиков видеоигр, которые уделяют особое внимание сюжету и качественной постановке, вторая часть Death Stranding, в этом аспекте, ничуть не уступает первой. Геймплейных моментов в ролике не много, помимо ходьбы по пересеченной местности, видео демонстрирует небольшой стелс сегмент, немного напоминающий Metal Gear Solid V, в основном из-за песчаной бури в которой скрывается Сэм. 

По первым впечатлениям можно сказать, что игра обрела более четкую приключенческую составляющую, вероятнее всего в Death Stranding 2 игров ждет больше экшена и разнообразных геймплейных ситуаций. 

Первые обзоры стоит ожидать уже завтра, а 24 июня доступ к игре получат геймеры оформившие предзаказ расширенного издания. В игре будет полная русская локализация (озвучка и субтитры). В данный момент Death Stranding 2 имеет статус эксклюзива и будет доступен на консолях Playstation 5.

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#youtube #игровая индустрия #kojima productions #геймплей #death stranding 2 #хидео кодзима #death stranding 2 on the beach #игры 2025 #кодзима #геймплейное видео
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