Новые технологии масштабирования от AMD, станут одними из ключевых особенностей новой консоли от Sony.

В сети начали появляться подробности касательно технических особенностей Playstation 6. В основном это инсайдерская информация, которая не подкреплена официальными источниками. Новая информация, просочившаяся в сеть, указывает на то, что в PS6 будут активно использоваться технологии, связанные с искусственным интеллектом.

Инсайдер, известный как Kepler, ранее предоставлявший информацию относительно PS5 Pro, на сей раз раскрыл подробности о мощности PS6. По его словам, новая консоль будет оснащена чипом, энергопотребление которого составит 15 Вт.

Возможно, Sony пытаются реализовать концепцию повышенной энергоэффективности. Такой подход позволит рассеивать меньшее количество тепла и сохранить производительность.

Также консоль будет содержать 16 Гб оперативной памяти, что довольно скромно даже по современным меркам. Однако эта оперативная память состоит из таких компонентов, как 4 МБ кэша L2 и 16 МБ MALL (Memory Access Level Layer), что определенно ускорит процесс записи и чтения. Таким образом, производительность PS6 может быть улучшена за счет быстрой загрузки текстур.

Применяемый для масштабирования искусственный интеллект станет одной из основных технологий, положительно влияющих на производительность. Новая консоль от Sony будет оснащена видеокартами от AMD, основанными на архитектуре RDNA 5. Данная технология позволяет получить четкую картинку, не требуя большей вычислительной нагрузки. Такие технические особенности обеспечат высокую частоту кадров в разрешении 4К и в играх с высокими требованиями к ресурсам.

Kepler обратил внимание на то, что RDNA 5 и RDNA 6 будут основаны на платформе gfx13. Что немало важно, так как данные технологии схожи с используемыми в данный момент на PS5 и PS5 Pro. Это поможет разработчикам быстро адаптировать игры для новой консоли.