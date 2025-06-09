Над игрой работают авторы легендарной стимпанк-RPG Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Студия inXile Entertainment представила первый геймплейный трейлер ролевой игры Clockwork Revolution, а также поделилась подробностями относительно данного проекта.

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События Clockwork Revolution разворачиваются в альтернативном 1895 году, а местом действия является стимпанк-мегаполис Авалон. В мире игры существуют изобретения, позволяющие совершать путешествие в прошлое и тем самым влиять на ход истории. Что и сделала леди Айронвуд — жестокая особа, изменившая некоторые важные моменты истории в свою пользу, разбогатев за счет жителей трущоб, которые остались в нищете.

В этом причудливом мире с летающими паровыми поездами и модой на изысканные механические протезы, которые так популярны среди богачей; игрок в роли вора Моргана Ванетта возьмет на себя роль лидера Rotten Row Hooligans. Это банда, которая бросила вызов леди Айронвуд.

Основатель inXile Брайан Фарго, геймдиректор Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андресон дали интервью, в котором раскрыли одни из основных аспектов игры.

В мире игры можно будет встретить различных автоматонов, их технологический уровень варьируется от стандартных уборщиков улиц до высокотехнологичных разумных существ. Один из представителей данного вида существ будет спутником главного героя и важным сюжетным персонажем.

Разработчики обещают очень развитую ролевую составляющую, которая позволит игрокам влиять на сюжет с помощью диалоговой системы, а также делать выборы, последствия которых в дальнейшем сформируют игровой мир.

Изобретения, позволяющие проводить различные манипуляции со временем, позволят замедлять врагов, влиять на объекты, возвращая их состояние из прошлого (похожая механика использовалась в шутере Singularity). Благодаря этим возможностям игрок сможет, к примеру, восстановить разрушенное укрытие, замедлить падающий объект или вернуть выпущенные во врагов пули.

Ключевые посты в inXile занимают легендарные разработчики, которые известны своими не менее легендарными ролевыми проектами. Брайан Фарго (Brian Fargo) является автором или соавтором таких игр, как Fallout, Wasteland и Baldur’s Gate. Джейсон Андерсон (Jason D. Anderson) известен как один из дизайнеров культовой ролевой игры Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Чед Мур (Chad Moore) — художник, начинавший свою карьеру, создавая ролики для Fallout 2, а позднее занял пост ведущего дизайнера в Troika Games, где работал над Arcanum.

Учитывая вышесказанное, за качество и ролевую составляющую Clockwork Revolution можно не беспокоиться. Дата выхода пока не известна, однако уже заявлены платформы — игра выйдет на ПК и Xbox Series X|S, а также появится в Game Pass.