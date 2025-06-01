Проект от SEGA вышел в 2022 году и содержал Denuvo 17 версии

Хакер под ником XNotx_xHumansX выложил в сеть взломанные exe файлы содержащей DRM-защиту Denuvo игры Sonic Origins от SEGA. По словам взломщика, обход защиты - лишь полумера, а восстановление игровых файлов до состояния оригинала и полное удаление защиты - это и есть настоящий взлом. Одним из факторов, подтверждающих успешное удаление Denuvo, служит размер исполнительного файла игры. Exe файл Sonic Origins с интегрированной Denuvo занимает ни много ни мало 415 МБ, чистый exe (не содержащий DRM) весит всего 41,5 МБ.

Хотя большинство функций защиты уже удалены, включая проверку CPUID, взлом еще не завершен на 100%. Хакеру предстоит разобраться с разделом fxsave в файле ntdll.dll, чтобы предотвратить ошибки после удаления проверок CPUID. А также воссоздать функцию CreateWindowEx, поскольку Denuvo v.17 использует ее для создания окна игры.

Примечательно, что полное удаление Denuvo, в первый и последний раз, удалось осуществить известной группе CODEX. В 2018 году, спустя год после релиза игры, хакеры убрала защиту из Assassin's Creed: Origins.

После того, как XNotx_xHumansX закроет оставшиеся недочеты и полностью завершит работу над взломом; он собирается провести тест производительности и сравнить чистую версию Sonic Origins и версию с интегрированной защитой.

На данный момент неизвестно, планирует ли XNotx_xHumansX взломы других игровых проектов, защищенных Denuvo. Остается надеяться, что хакер в скором времени завершит работу над взломом Denuvo в Sonic Origins и обратит внимание на другие игры, содержащие эту защиту.