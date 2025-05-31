Shift Up успешно провели переговоры с издателем.

Ранее сообщалось, что экшен Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up будет недоступен более чем в 130 странах мира, причиной этому стала политика издателя в лице PlayStation Publishing LLC. Разработчики сообщали, что ведут переговоры по поводу запуска продаж игры в недоступных регионах.

Очевидно Shift Up добились отмены региональных ограничений - ПК-версия Stellar Blade теперь доступна для покупки в тех странах, где отсутствовала возможность зарегистрировать аккаунт PlayStation Network.

Несмотря на это в российском сегменте Steam игра недоступна. Однако Stellar Blade можно приобрести, например, в казахстанском сегменте Steam. Стандартное издание игры обойдется в 27 999 тенге, что составляет порядка 4200 рублей, а за расширенную версию придется заплатить 36 999 тенге - это около 5500 рублей.

Стоит напомнить, что Stellar Blade будет содержать DRM-защиту Denuvo, что вызвало недовольство среди потенциальных покупателей. Большинство игроков считают, что подобная система защиты от пиратства может негативно повлиять на производительность. Разработчики, в свою очередь, заверили, что наличие Denuvo никак не отразится на оптимизации игры даже на слабых конфигурациях.



