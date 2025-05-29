Главное игровое событие лета стартует 6 июня и продлится 3 дня.

За годы шоу Summer Game Fest (SGF) стало полноценной заменой E3. Организатором и ведущим мероприятия является канадский игровой журналист Джефф Кейли. Он запустил SGF в 2020 году, масштабы шоу увеличиваются с каждым годом, именно поэтому каждое лето выходят новости о том, что количество участников данного мероприятия бьет рекорды.

2025-й не стал исключением, в этом году фестиваль посетят более 60 крупных партнеров, они будут проводить свои презентации в течение трех дней. Нельзя не отметить участие крупнейших производителей платформ: PlayStation, Xbox и Nintendo.





Также большие анонсы ожидаются от CD Projekt, CAPCOM, IO Interactive, 2K, Bandai Namco и Techland. Но не стоит недооценивать и других участников, таких как: Epic Games, Mundfish, SEGA, Square Enix, Blumhouse Games, Digital Extremes, Focus Entertainment, Supermassive games и Devolver Digital.

Вероятно, в рамках Summer Game Fest 2025, IO Interactive представят проект по франшизе 007, который студия начала разрабатывать в 2021 году. От компании 2K игроки ждут презентации четвертой части Bioshock. А японская корпорация CAPCOM, с высокой долей вероятности, покажет одну из новых частей Resident Evil, возможно, это будет Resident Evil 9 или долгожданный ремейк Code Veronica.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 стартует 7 июня в 00:00 по московскому времени.