Проект находится в разработке с 2020 года.

Gothic 1 Remake занял 21-е место среди самых ожидаемых игр в Steam. Ремейк культовой ролевой игры добавили в список желаемого более 1 000 000 пользователей, и это число продолжает увеличиваться. В связи с этим, студия Alkimia Interactive и издатель THQ Nordic поблагодарили игроков за доверие и поддержку.

Разработка игры еще активно ведется, и дата выхода пока не известна. Однако, для всех желающих опробовать геймплей, доступна бесплатная демо-версия Nyras-Prologue в Steam. Это демо является небольшим самостоятельным приквелом к основной игре, оно не содержит спойлеров. Также разработчики периодически обновляют Nyras-Prologue и вносят различные изменения на основе критики со стороны игроков.

События разворачиваются в Миртане — мире, охваченном войной с орками, для победы над которыми Королю нужен ценный ресурс — магическая руда. Основная игра расскажет историю Безымянного героя, который оказался одним из заключенных в шахтерской колонии, накрытой огромным магическим куполом. Колония, состоящая из сосланных Королем Робаром II на добычу руды каторжников, из-за дестабилизации магического барьера оказалась под их контролем. В результате чего территория, ограниченная барьером, разделяется на три больших лагеря под руководством заключенных...