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Yuri_Grant
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
Список революционных технологий, делающих игровой мир невероятно реалистичным, попал в сеть.

Недавно Rockstar Games опубликовали новую информацию касательно персонажей GTAVI, а также выпустила второй трейлер игры и целую подборку из разнообразных скриншотов, которые демонстрируют мир игры, сюжетные сцены и персонажей. Однако разработчики не часто балуют сообщество какой-либо информацией о долгожданном проекте, особенно это касается деталей разработки и технологической стороны игры. Тем не менее некоторые подробности о новейших технологиях, патентами на которых владеет издатель, просочились в сеть. 

Энтузиасты нашли в сети список целого ряда технологических патентов, которые были зарегистрированы компанией Take-Two Interactive за последние несколько лет. Эти прорывные технологии без сомнения могут быть использованы в GTAVI. 

Речь идет о системах продвинутых физических и погодных эффектов, реалистичных анимаций и создании правдоподобной симуляции городской жизни. Список патентов выглядит так:

  • Реалистичное движение персонажей (патент US10395410B2) - эта технология просчитывает анимации с учетом позы, в которой находится персонаж, что делает движения более естественными. 
  • Динамичные погодные и физические эффекты (US10685152B2) - технология, отвечающая за реалистичное взаимодействие с поверхностями эффектов частиц, таких как дождь, пот и кровь.
  • Интеллектуальное поведение NPC и транспорта (US11684855B2) - еще одна технология, которая сделает игровой мир более живым. Она имитирует реалистичное перемещение трафика и людей по городу за счет сложных сетей, а не по скриптам, как это было ранее.
  • Улучшенная графика и детализация объектов (US12263404B2 и US11978162B2) - эти патенты выданы на технологию, которая позволяет максимально четко отрисовывать объекты не только вблизи, но и на расстоянии.
  • Плавные онлайн-сессии без экранов загрузки (US11794114B2)  - технология, обеспечивающая улучшенную реализацию бесшовного мира и мгновенный переход между игровыми сессиями.
  • Предсказание движений тела посредством ИИ (US11951384B2) - с помощью искусственного интеллекта эта технология сделает более выразительными все жесты персонажей.

Также Take-Two зарегистрировала набор патентов для защиты от читов и новую механику транзакций.

Компания Rockstar Games известна тем, что выпускает дорогие и революционные проекты, меняющие игровую индустрию и поднимающие планку качества до невиданных высот. Можно не сомневаться, что GTAVI не станет исключением, технологии, представленные выше, позволяют создавать невероятно живые и реалистичные миры, подобных которым еще никогда не было в игровой индустрии.

Остается напомнить, что релиз Grand Theft Auto VI должен состояться 26 мая 2026 года на PS5 и XBOX Series.


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